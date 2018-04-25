Şok iddia: Kayahan bana bıçak çekti

Merhum sanatçı Kayahan'ın eski damadı 90'lı yılların ünlü popçusu Tayfun Duygulu usta sanatçıyla yaşadıkları bir kavga sırasında Kayahan'ın kendisine bıçak çektiğinini anlattı

ŞARKI KAVGASI...

HT Magazin'in haberine göre, Kayahan'ın eski damadı şarkıcı Tayfun Duygulu, eski kayınpederiyle şarkı tartışması sırasında bıçaklı kavga yaşadıklarını anlattı. Pal Radyo’da Hakan Küfündür’ün konuğu olan 90’lı yılların ünlü popçularından Duygulu, olayın kendi imzasını taşıyan, Kerim Tekin’in okuduğu ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısı yüzünden yaşandığını açıkladı.

"HATA BENDEYDİ"

‘‘Kayahan abiyi öncelikle saygı ile anıyorum. Şarkıyı ben başta Nilüfer için yazdım. Bu durumu da sonrasında Kayahan öğrendi ve aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.”