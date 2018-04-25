Ergen-Törer aşkına eski sevgiliden ilk yorum

Aydan Şener, Gülben Ergen ile birlikte olan eski aşkı Burak Törer’e mutluluklar diledi, Şener: “Birbirlerine çok yakışıyorlar” dedi.

Gülben Ergen yapımcı sevgilisi Burak Törer ile aşk karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Beğeni rekoru kıran bu pozlar akıllara Burak Törer’in 2004-2007 arasında aşk yaşadığı oyuncu Aydan Şener’i getirdi.

Şener, yakın arkadaşı Gülben Ergen’e kırgın olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

“Gülben sevdiğim bir arkadaşım. Burak’la da ilişkimin üzerinden çok zaman geçti. Bizimkisi yaşandı, bitti. Çok da isteyerek ayrıldım. İkisinin mutlu olmasını isterim.”

Şener, “Birlikte fotoğraflarını görünce ne hissetiniz?” sorusunu da “Hiçbir şey! İnanın ortada beni üzecek bir durum yok. Hatta çok yakıştıklarını bile söyleyebilirim. Mutlulukları gözlerinden akıyor” diye yanıtladı.