Hadise'den Roberto Carlos benzetmesine yanıt

Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflarda zayıf hali dikkat çekmişti.

Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.

"BACAKLAR ROBERTO CARLOS GİBİ"

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

HADİSE'DEN YANIT VAR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."