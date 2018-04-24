Ünlü sunucunun soyadı sosyal medyayı salladı

Emre Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu'nun kocasının soyadını da kullanması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı

NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.

SOYADI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

2017 yılı mayıs ayında ilişkisini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Simge Fıstıkoğlu'nun Instagram hesabında kocasının soyadını da kullanması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu.

Evlendikten sonra kocasının soyadını da kullanacağı öğrenilen güzel spikerin Instagram adında "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" yazıyor.