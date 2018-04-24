Üvey Baba’nın küçük Lamia’sı anne oluyor

Üvey Baba dizisinde gözü yaşlı Lamia olarak ünlenen Burçin Abdullah doğum için ABD’ye gitti.

Üvey Baba'nın küçük Lamia'sı olarak tanınan oyuncu Burçin Abdullah, doğum için gün sayıyor.

Doğum için Amerika’ya giden Abdullah, bir erkek bebek bekliyor. Salih Maraş ile evli oldn ünlü oyuncunun 33 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen 31 yaşındaki oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun'u canlandırdı.

Abdullah, kariyeri boyunca Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.

‘Fatmagül'ün Suçu Ne’ dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen Selam adlı filmde Afganistan'a giden bir öğretmeni canlandırdı.