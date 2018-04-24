Nesrin Cavadzade, Natalie Portman’a benzetildi

Setteki enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, “Portman’a benzetilmek güzel bir duygu” dedi.

Nesrin Cavadzade’nin başrollerini, Michel Noher, Jan Cornet, Leonardo Sbaraglia ve Jelena Jovanova’yla paylaştığı, El Desentierro filminin prömiyeri, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde yapılacak.

'OSCAR'LI OYUNCUYA BENZETİLMEK GÜZEL'

Projenin İspanyol yapımcısı Mario Fernandez Alonso, Cavadzade’yi dünyaca ünlü İsrailli oyuncu Natalie Portman’a benzetti.

Setteki heyecanı, enerjisi ve azmiyle Portman’a benzetilen Cavadzade, “Dünyada ses getirecek bir filmde olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalıştığım insanlar tarafından Oscar ödüllü bir oyuncuya benzetilmek güzel bir duygu... Heyecanla festival gününü bekliyorum” dedi.