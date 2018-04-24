24 Nisan 2018 09:45

Eda Taşpınar'dan Marakeş’te şezlong pozu

Eda Taşpınar'dan Marakeş’te şezlong pozu
Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyetik ikoncan şezlongta çekilen fotoğrafının altına “Bu iş benden sorulur” notunu düştü.

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