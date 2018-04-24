Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyetik ikoncan şezlongta çekilen fotoğrafının altına “Bu iş benden sorulur” notunu düştü.
24 Nisan 2018 09:45
Eda Taşpınar'dan Marakeş’te şezlong pozu
Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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