Eda Taşpınar'dan Marakeş’te şezlong pozu

Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eda Taşpınar, Kuzey Afrika’nın en egzotik şehirlerinden biri olan Marakeş tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyetik ikoncan şezlongta çekilen fotoğrafının altına “Bu iş benden sorulur” notunu düştü.