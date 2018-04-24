Survivor son bölümde kim elendi?

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve kötü gidişata bir dur dedi. 2 dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımından Sahra, Mustafa Kemal ve Adem eleme adayı olarak belirlendi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından Survivor'a veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem'in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Bu akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Gönüllüler takımı ödülü kazanmalarının ardından temizlenme fırsatı buldular ve şampuanlarla aylar sonra vücutlarını ve kafalarını yıkadılar. Yarışmacılar güzel bir duşun ardından doyurucu yemeklerle buluştular ve karınlarını tıka basa doyurdular.

ACUN ILICALI'DAN KONSEY AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde sürpriz açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı 24 Nisan Salı akşamı Survivor'da bir konsey yapılacağını söyledi. Yapılacak olan konseyde yarışmacılara toplu oylama yapılacağını belirten Acun Ilıcalı, bunun sebebinin bir akşamlık bir oylamaya kalmaması yönünde oldu. Yarışmacıların birden fazla oylamayla beraber kaderleri çizilecek. Yarışmacılar yarın akşam oy olarak bir kantara çıkacak ve hangi yarışmacının ne kadar oy alacağı belirlenecek. Diğer yapılacak olan oylama ise finallerde gerçekleşecek.