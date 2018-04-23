Ünlü ismin kızının üstsüz pozu, sosyal medyayı salladı

Oyuncu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızları Ireland Baldwin, yaptığı paylaşımla güneşe olan sevgisini gösterdi.
PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi. 22 yaşındaki güzel, bu kez gündelik hayatından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
ÇOK SAYIDA YORUM ALDI
Güneşe minnettarlığını ilettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin'in bu karesi çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Genç modelin kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım;