Hadise'nin fotoğrafı fotoşoplu çıktı!

Coachella Festivali’ne katılarak ülkemizde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise, önceki akşam Maltepe’de konser verdi. Şarkıcının kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

FOTOŞOP YAPARAK HERKESİ KANDIRMIŞ

Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Hadise, bu kez fit vücuduyla sosyal medyayı sallamıştı. Ancak gerçek hiç de öyle kilo verdiğini söylemiyordu! Hadise dün verdiği konserde olay oldu. Hadise’nin paylaştığı pozlarla konser anındaki hali arasında epey fark vardı. Kilolarıyla dikkat çeken Hadise’nin fotoğraflarda fotoşop yaptığı ve kendini incelttiği iddia ediliyor.

KİLOLU GÖRÜNMEMEK İÇİN ÖNLEM ALMIŞ

Hadise önceki gün Maltepe'de bulunan bir AVM'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcının korumaları sahne önünden görüntü almak isteyen muhabirleri “Hadise Hanım yakın plan fotoğraf çektirmek istemiyor. Çıkan görüntülerden rahatsız oluyor. Bu konuda çok kesin talimatı var. Ama uzaktan görüntü alabilirsiniz” diye uyardı. Hadise'nin fotoğraflarda kilolu görünmemek için böyle bir önlem aldığı öğrenildi.