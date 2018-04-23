Gamze Özçelik: Kapanmam gerekiyor

Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, uzun süredir namaz kıldığını belirterek, "İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" dedi.

Oyuncu aynı zamanda Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Özçelik, AKP'ye yakın Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın'a konuştu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi. Özçelik, ''Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim'' ifadesini kullandı.

İşte Özçelik'in o röportajından başlıklar şöyle:

"Kendimi bu dünyaya ait hissediyorum. Çok mutluyum"

''Hakikat yoluna giriyorsan, buna uyum sağlamak zorundasın ve sabırlı olman gerekiyor. Allah da beni bu derneğe yönlendirdi. Büyük bir samimiyetle, çıkarsızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz. Bunu da sadece manevi bir tatminle, tamamen gönüllü bir biçimde insanlara yardım etmek için yapıyoruz. Kendimi bu dünyaya ait hissediyorum. Çok mutluyum.'' dedi.

"Kapanmam gerektiğini biliyorum. İnşallah başarabilirim"

"İman etmiş bir insan olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Ben bunu kabul etmiş bir insanım. Kapanmam gerektiğini biliyorum. İnşallah başarabilirim. Namaz farz. Uzun senelerdir kılıyorum çok şükür. Namaz bir kavuşma anı. Kılamadığım zamanlar büyük bir huzursuzluk duyuyorum ve bir an önce o kavuşmayı yaşamak istiyorum."

"Hac'ca da gitmek istiyorum mutlaka"

"Umreye birkaç kez gitmek nasip oldu çok şükür. En son sekiz sene önceydi gidişim. Haliyle çok büyük özlem var şu an içimde. Tekrar gitmek istiyorum kutsal topraklara. Hac'ca da gitmek istiyorum mutlaka. En kısa zamanda nasip olur umarım."

"Tepkileri pek dikkate almıyorum"

"Tepkileri pek dikkate almıyorum. Benim için insanların ne düşündüğü değil, Allah'ın ne düşündüğü önemli. Hakikate kalplerini kapatanlar tepki gösterebiliyor. İnsan günahlardan, gıybetten ve hasetten arınmadıkça kalbinde kara lekeler taşır. Kalpler karardığında da insan gerçeği göremez, duyamaz. Yaşam ve sosyal medyada maalesef birçok şey kalplerimizi kararttı ve gerçekleri göremez olduk. Ben tepki gösterenlere kızamıyorum bile çünkü hakikati bilmiyorlar."

"Türk askeri hep farklı bir maneviyatla vatani görevini yapıyor"

" Sınırda tanıştığım ve daha sonra El-Bab'da şehit düşen bir arkadaşım vardı, çok üzülmüştüm. Kalbindeki vatan ve insan aşkına tanıklık etmiştim. Askerlerimizin ne kadar yüce gönüllü olduklarını bir kez daha anlamıştım. Türk askeri hep farklı bir maneviyatla vatani görevini yapıyor. Kalpleri iman ve vatan aşkı ile dolu. Allah yardımcıları olsun. Kimsenin toprağında gözümüzün olduğuna inanmıyorum. Amacımızın kendi ülkemizin toprak güvenliğini korumak olduğuna inanıyorum. Milliyetçi biriyim. Ülkesini seven biri olarak askerimizle gurur duyuyorum. Haklarını ödeyemeyiz."