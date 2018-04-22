Aleyna Tilki'den üstün zeka açıklaması

Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

Üstün zeka nedir?

“Üstün ve özel yetenekli çocuk; Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösterdiği, alan ve konu uzmanları tarafından belirlenen çocuklardır” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde IQ dereceleri standartlaşmış bir grubun ortalama sonuçlarının kullanıldığı, istatistiksel ve matematiksel hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntem ile yapılmaktadır.

IQ düzeyleri

Zeka Engelli 20-34

Embesil 35-49

Geri Zeka 50-69

Sınırda Zeka 70-79

Donuk Normal Zeka 80-89

Normal Zeka 90-109

Parlak Zeka 110-119

Üstün Zeka 120-129

Dahi 130-150