Ece Erken’den flaş Demet Akalın itirafı

Sunucu Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay’ın ayrılık sürecini canlı yayında anlattı.

Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Demet Şener ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesi masaya yatırıldı.

Sunucu Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim'in ayrılık sürecinin en büyük tanığıydım. Demet'in kıyafetlerini almasına bile izin vermediler" sözleriyle, ünlü popçunun yaşadığı zor günleri anlattı.

Ece Erken, "Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar. Eşyalarını kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı" açıklamasında bulundu.