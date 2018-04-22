Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

‘Ayrılık haberleri doğru mu?’ sorularına, “Ayrılık doğru, yani çıkan haberler doğru. Bunu da size ilk defa açıklamış olayım. Aslı çok değerli bir insan, bunlar iki kişi arasında olan şeyler. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu” diye yanıt verdi. Murat Boz’un evlilikten korktuğu ve Aslı Enver’in evlilik baskısı yaptığı için ayrılmak istediği iddia edilmişti.

“İKİ KİŞİ ARASINDAKİ ÖZEL ŞEYLER”

Yakışıklı şarkıcı, “Konuşmadığımız zaman bir çok fikir üretiliyor. Yazılana çizilene bakmayın, bunlar yazılıp çizilmeye de devam edecektir. Ama bunlar iki kişi arasında özel olan şeyler” diyerek haberleri yalanladı. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Murat Boz ‘Özledim’ parçasında diz çökünce bir hayranı, “Ne kadar da içten söyledin. Özledin mi peki?” diye bağırdı. Hayranının sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan Boz gülmekle yetindi.