Çukur'un 'beyefendi'sinden olay açıklamalar!

Burak Sergen, ‘Çukur’da ‘Beyefendi’ lakaplı Baykal’ı oynarken bir anda öldürüldü. Herkes dönecek mi diye merak içindeydi. Başarılı oyuncu Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Çukur hakkında olay sözler söyleyen Sergen'in açıklamalarından satır başları:

Çukur’da ‘Beyefendi’ lakaplı Baykal rolündeydiniz. Bir anda öldünüz...

Patlayan kilit bir roldü. Tam olarak öldü diyemeyiz, daha arada bir şey oldu.

Bu önceden belli miydi?

Hayır. Öncesinde hiçbir şey belli değildir. Senaristler yazar biz oynarız.

Öldüğünüz tam olarak gösterilmedi. Geri dönecek misiniz?

Öyle bir algı oluştu ama ben döneceğimi zannetmiyorum. Çukur hikayesi benim için bitti.