Survivor Cumali'den flaş itiraf!

Geçtiğimiz günlerde adaya veda eden Cumali Akgül, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

32 yaşındaki Cumali Akgül, "Fazla polemiğe girmek istemedim. Beni performansım düşük diye gönderdiler, yani performansımın kurbanı oldum. Amerikalıların meşhur bir lafı vardır; Doğru yerde, yanlış zamanda. Ben Survivor'a doğru geldim, ama yanlış zamanda yürüdüm. Keşke All Star'a karşı değil de normal ünlüler takımına karşı yürüseydim. İşte o zaman beni karşı takıma göndermek için diretmezlerdi" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler takımı adına mücadele eden ve adada yaklaşık 2,5 ay geçiren Cumali Akgül, 'Survivor'a katılmak için memleketi Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek gelmiş, katıldığı 'Beyaz Show' programında yapımcı Acun Ilıcalı'dan yarışma onayı almıştı.