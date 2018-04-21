İspanyol Survivor’unda olay hareket

İspanya’daki bir televizyon programında yaşanan olay ekran başındaki herkesi şaşkına çevirdi. 26 yaşındaki yarışmacı Oriana Marzoli üç arkadaşı ile otururken, programda bulunan misafir bir kadın aniden ayağa kalkıp Oriana’nın elbiselerin yukarı çekti. İç çamaşırı giymediği görülen Marzoli'nin göğüsleri canlı yayında görüldü.