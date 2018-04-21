Ünlü oyuncuya cinsel ilişki tarikatı tutuklaması

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack, kadınları cinsel ilişki tarikatına dahil ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Smallville dizisinin oyuncularından Allison Mack, liderliğini Keith Raniere’nin yaptığı NXIVM isimli tarikatın üst düzey isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Mack’in kefalet bedelini ödeyerek çıkma talebi de kabul edilmedi.

35 yaşındaki oyuncunun, diğer kadınları cinsel ilişki tarikatına kazandırdığı iddia ediliyor.

Yasa dışı seks zinciri hakkında açılan soruşturmada, en az 50 kadının vücutlarına, Keith Raniere’nin isminin baş harflerinin damgalandığı ortaya çıktı.

Tarikata giren kadınların cinsel ilişkiye girmek zorunda oldukları 57 yaşındaki Raniere de geçen ay tutuklanmıştı.

Kadınlara danışmanlık verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren NXIVM’e katılanların, aileleriyle ilgili bilgi vermek, malvarlıklarını teslim etmek ve çıplak fotoğraflarını tarikata vermek zorunda bırakıldıkları iddia ediliyor. Bu sayede tarikatın kadınları şantaj tehlikesiyle elde tuttuğu belirtiliyor.