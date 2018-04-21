Metin Hara'dan Adriana Lima itirafı

Yazar Metin Hara, Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile geçen yaza damgasını vurmuştu. Birçok kişi tarafından ilk başlarda ‘Reklam aşkı’ eleştirileri gelmişti ama ikili herkesi yanıltmıştı.

İLK MESAJI ADRİANA LİMA ATMIŞ!

Beyaz’ın sorusu üzerine ilk mesajın Adriana Lima’dan geldiğini söyleyen Metin Hara, “İlk mesajı o attı. O biraz karışık. Los Angeles’da birçok insanla çalışıyordum. Bunlar dünyaca tanınan insanların da içinde bulunduğu bir grup. Sonra ben Türkiye’deyken öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. Adriana da o sırada Türkiye’deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra kendi içerisinde gelişti her şey” ifadelerini kullandı