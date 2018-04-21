Dünyaca ünlü şarkıcı Kayseri'ye geldi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan Lee Hongki'nin Kayseri'de olduğunu öğrenen Türk hayranları, ünlü sanatçıyı mesaj yağmuruna tuttu.

Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, söz yazarı ve besteci, F.T. Island grubunun vokali Lee Hongki ile arkadaşları You Dohyun ve Ho Hyun Woo, Kayseri’ye geldi. Erkilet Havaalanı’ndan sosyal medyada bir fotoğraf paylaşan Lee Hongki ve arkadaşları daha sonra kentte bulunan bir restoranda ‘testi kebabı’ yedi. Fotoğraf paylaşan yıldızın hayranları sanatçının Kayseri’de olduğuna inanamazken, Lee Hongki ‘yi mesaj yağmuruna tutarak bir araya gelmek istediklerini yazdı.