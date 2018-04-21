Türk Sinemasının ‘Sultan’ı 5 gündür hastanede yatıyor!

Türkan Şoray geçtiğimiz sene Cushing Sendromu nedeniyle ameliyat olmuştu. Tüm sevdiklerini ve hayranlarını korkutan Türkan Şoray bu kez de bağırsak enfeksiyonu yüzünden 5 gündür hastanede yatıyor.