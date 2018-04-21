21 Nisan 2018 00:44

Türk Sinemasının ‘Sultan’ı 5 gündür hastanede yatıyor!

Türk Sinemasının ‘Sultan’ı 5 gündür hastanede yatıyor!
Türkan Şoray geçtiğimiz sene Cushing Sendromu nedeniyle ameliyat olmuştu. Tüm sevdiklerini ve hayranlarını korkutan Türkan Şoray bu kez de bağırsak enfeksiyonu yüzünden 5 gündür hastanede yatıyor.
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kadincaozel.com- Türk sinemasının ‘Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

5 gündür hastanede yatıyor

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

Cushing sendromundan ameliyat olmuştu

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı. Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

https://kadincaozel.com/turk-sinemasinin-sultani-5-gundur-hastanede-yatiyor/

 

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