Nurculardan seçim kararı

Odatv- Nurcuların yayın organı Yeni Asya’nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz katıldığı bir televizyon kanalında erken seçim kararıyla ilgili, “İktidar açısından baskın bir seçim gibi görülse de bu aynı zamanda bir fırsat. Demokrasi için bir fırsat, hukuk devleti için bir fırsat, hak ve özgürlükler için bir fırsat. Önemli olan bu fırsatı değerlendirebilme becerisini gösterebilmek. Bütün engellemelere rağmen, OHAL ortamına rağmen, baskılara rağmen, ekonomik korkulara rağmen, adaletsizliklere rağmen, YSK’ya rağmen. Bu zor görünüyor, ama bu zoru başarabilmek lâzım. Bu fırsatın kaçırılmaması lâzım” ifadelerini kullandı.

AKP’yi eleştiren Güleçyüz, “Seçim OHAL ortamında OHAL kısıtlamalarıyla yapılacak, bu ilâve bir zorluk getiriyor. Öbür taraftan da iktidarın bütün devlet gücünü ve tek taraflı propaganda imkânlarını sonuna kadar kullanmasına rağmen geçen yıl 16 Nisan referandumunda istediği neticeyi alamamış olması, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yüzde 50’nin altında kalması bir işaret. İktidar için de alarm zili çaldıran bir şey aynı zamanda. Bu erken seçim kararının alınmasına zorlayan nedenlerin bir tanesi de zannediyorum, yerel seçimden önce bunu yapmak ki; yerel seçimlere güvenemiyorlar” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Güleçyüz’le benzer ifadeleri kullanarak, “Önümüzdeki süreçte çok sür’atle ve kısa zamanda ‘baskın seçim’ diyebileceğimiz takvimlere hazırlıklarımız mutlaka olacak. Bu süreci işleterek bizler de Türkiye’yi iki kutupluluğa mahkum etmeyeceğiz. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” diye konuştu.

Memleketi Afyonkarahisar’da bulunan Uysal, bir taziye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye’nin çok uzun zamandır yüksek gerilim hattında seyrettiğini dile getiren Uysal, “Ülkede ve bölgede çok ciddi gelişen hadiseler var. Elbette iç siyaset de bunlardan bağımsız değil. Öngörülemeyecek süreçler değil. Temel bir tespit yapmak gerekirse 16 Nisan referandumu sonrası siyasetin ve seçim süreçlerinin mahiyeti zaten değişmişti. Artık salt siyasal partilerin mücadelesi olmaktan da süreç çıkmıştı” diye konuştu.