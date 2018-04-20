Caner Erkin'e Asena Atalay şoku!

Futbolcu Caner Erkin’in sosyal medyadan yaptığı “Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik” şeklindeki açıklaması üzerine Asena Atalay’ın açtığı 100 bin liralık tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Caner Erkin’in Asena Atalay’a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

"ASENA'NIN ANNELİK YAPISINA SALDIRI YAPILMIŞTIR"

Duruşmada söz alan Asena Erkin'in avukatı Beyza Sındıraç, "Müvekkilim ile davalı anlaşmalı boşanmış olup, açmış olduğumuz davalarda da görüleceği üzere müvekkilim eski eşini aldatmadığı gibi kendisine alınmış tek bir menkul ve gayrimenkul yoktur. Caner Erkin bunu bildiği halde Türk toplumunu etkilemek için aldatılmış ve tüm mal varlığını müvekkilime verip kurtulmuş gibi bir algı oluşturmuştur. Bu sebepten müvekkilimin gerek kişilik hakları gerekse annelik onuru ve haysiyeti rencide edilmiştir. Toplumdaki bu yanlış algıdan diye tahmin ediyorum isimsiz telefonlar gelmekte ve açmış olduğumuz davalarda müvekkilim aleyhine usulsüz işlemler yapıldığına dair ihbarlar yapılmaktadır. Manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Asena'nın annelik yapısına saldırı yapılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" ifadelerini kullandı.