Mahkemeden Ece Erken'in itirazına ret

ÖZGE EĞRİKAR-HÜRRİYET/ "Asıl mağdur benim, onun adını zikretmedim, mahkemenin kararı nedeniyle kamuoyu önünde küçük düşürülmek istendim ” diyen Ece Erken’in itirazını mahkeme reddetti.

MİMAR 1 AYLIK KORUMA KARARI ALDIRDI

İddiaya göre Ece Erken, Ortaköy’deki evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya’ya borcunu ödemedi. Mahkeme Barahya’ya 145 bin 464 lira ödenmesine karar verince Ece Erken de sosyal medya hesabından, “Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın!” diye paylaşımda bulundu. Savcılığa şikayette bulunan ve hakarete uğradığı iddiasıyla 15 bin lira tazminat davası açan Jale Barahya, ayrıca Ece Erken’den korunmak için tedbir istedi. Mahkeme de Ece Erken’in 1 ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren ve söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ece Erken, mahkemenin verdiği 1 aylık koruma kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla tedbir kararına itiraz dilekçesi veren Ece Erken, iddia edildiği gibi Jale Barahya’ya hiçbir şekilde ithamda bulunmadığını, ismini açıklamadığını, Barahya’nın sürekli kendisini mağdur gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Jale Barahya’nın en son mahkemeden 1 aylık koruma aldırdığını dilekçesinde belirten Ece Erken’in avukatı, “Bu olayda asıl mağdur müvekkilimdir. Müvekkilim cevap hakkını kullanmıştır. Jale Barahya’ya karşı hiçbir hakaret, iftira ve psikolojik söz konusu değildir. Buna rağmen tedbir isteyen kendisini mağdurmuş gibi göstermeye çalışmıştır. Tedbir kararının alınmasının tarafımızca kabulü asla mümkün değildir” dedi. Müvekkili Ece Erken tarafından instagram hesabından paylaşılan iletilerin hiçbirinde Jale Barahya’nın adının geçmediğini itiraz dilekçesinde anlatan Ece Erken’in avukatı, “Mahkemenin tedbir kararı hukuka aykırıdır. Jale Barahya müvekkilim tarafından hiçbir şiddete maruz kalmamıştır. Müvekkilim alınan bu koruma kararı ile kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu nedenle mahkemenin koruma kararına itiraz etme zorunluluğu doğmuştur” dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Ece Erken’in itirazını reddetti.