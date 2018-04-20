Ayrılığın sebebi ortaya çıktı

Murat Boz ve Aslı Enver aşkının bitmesine gerekçe olarak yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aslı Enver ile Murat Boz’un birlikteliği popçunun geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gece kaçamağıyla sekteye uğramıştı.

Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle barışmıştı. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı…

Akşam Life'da yer alan habere göre; Aslı Enver, yuva kurmak için Boz’la yeniden birlikte olurken popçu, kız arkadaşını yarı yolda bıraktı.

Popçu, 'Evlilik adamı değilim' diyerek Enver’le olan ilişkisini sonlandırdı.

Hatta Boz’un yakın çevresine ‘Aslı’yı oyalamak istemediğim için ayrıldık’ dediği öğrenildi.

TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Aslı Enver’le ilişkisini sonlandıran Murat Boz, güzel oyuncu barışmak için sürekli kendisini arayınca eski hattını kapatıp yeni numara aldı. Ortak arkadaşlarının mesajlarına da yanıt vermeyen popçu, eski hattını kapatarak sadece yakınlarının bildiği yeni bir numara kullanmaya başladı