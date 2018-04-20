Alişan yaşananlara isyan etti

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara isyan etti ve olayları çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olmayıp provakatör olduklarını söyledi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

Ünlü şarkıcı Alişan da olaya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.

İşte Alişan'ın sosyal medyadan attığı tweetler:

Bilinçli bir şekilde maçın ilk dakikasından itibaren sahaya yabancı maddeler atıldı!!!Ben tansiyonu en yüksek olan maçlarda dahi Kadıköy’de böyle bir olaya rastlamadım!!!Her taraftarın pasoligi ve onlarca kamera var kim attıysa bulunsun ve en yüksek cezaya çarptırılsın..!!!