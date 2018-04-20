Türkan Şoray'dan üzen haber

Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor.
Türk sinemasının Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
2 KİLO VERDİ
Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU
Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.
Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.