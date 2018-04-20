Halit Ergenç iddialara yanıt verdi

Halit Ergenç, yeğeni Aziz Akgül ile hayata geçirdiği akıllı telefon uygulamasının ilgi görmeyip kapandığı, bu yüzden de 1 milyon dolar zarar ettiği iddiasıyla ilgili konuştu.

DENİZ BOY-HÜRRİYET/“O iddianın aslı yok. Yeğenimle şirket kurduğumuz doğru, bir değil birden fazla uygulama hazırladık. Onlar devam ediyor. 1 milyon dolar gerçekten ciddi para, Allah korusun.”

Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Vatanım Sensin”in yakında seyirciye veda edeceğini açıklayan Bergüzar Korel, yeni projede yine eşiyle çalışabileceğini söyledi:

“Halit çok büyük oyuncu, onunla yeniden çalışabilirim tabii... Ama bir süre dinlenmek istiyorum, çünkü dizi temposu çok yorucu. Biraz evimle ve Cihangir’deki kafemle ilgileneceğim.”