Başarılı sunucu Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Şevkat Yerimdar' dizisiyle milyonların beğenisini kazanan Başak Parlak oldu.

Hayli keyifli anların yaşandığı 'Hadi Be' canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Şevkat Yerimdar benim için bitti

Başak Parlak, 'Şevkat Yerimdar' macerasının kendisi için bittiğini açıkladı: “Şevkat Yerimdar bizim için uzun bir proje oldu. 44 bölüm yayınlandı ama 2016 Ağustos’unda çekmeye başladık. Normalde kasımda yayına girmesi planlanıyordu dizinin. Kanal başka bir formül düşündü, son anda vazgeçti. Geçen sene mayısta soktular. O yüzden biz senelerdir ‘Şevkat Yerimdar’ çekiyoruz. Bir de diğer kanallar sinema filmlerini de yayınlıyorlar. Benim için bitti Şevkat Yerimdar. Aslında sezon finali istiyorlar benim için ama ben artık yeni ufuklar, yeni maceralar olsun istiyorum.”

Ölümüne tatil yapacağım

Parlak, “Şevkat Yerimdar” sonrası planları sorulunca şöyle dedi: “Bundan sonrası için ‘ölümüne tatil’ gibi düşünüyorum. Önceliğim bu. Tatil yapmak istiyorum. Bir sinema filmi var çekmeyi planladığımız. Haziran sonu gibi İzmir’de başlayacağız çekimlere. Onun ön hazırlıklarıyla uğraşacağım. Bir de spor yapacağım. Biraz kendime bakmak istiyorum artık. Çünkü sette olduğum zaman ne spor yapabiliyorum ne cildime bakabiliyorum. 49 kiloyum, tam da bu yüzden spora çok ihtiyacım var.”

Ünlüysen sağır olduğunu düşünüyorlar

Başak Parlak, sokakta aldığı ilginç tepkileri anlattı: “Aslında 14 senedir oyunculuk yapıyorum. ‘Şevkat Yerimdar’la daha başka bir şey oldu ama. Küçük bir yerde doğup büyüdüm ben; Şarköy’de. Orada biri dizide oynuyorsa, büyük bir olay oluyor. Daha o zamanlar beni görenler ‘A bak o kız’ diye parmakla gösteriyordu. O yüzden tanınırlığımı ilk ne zaman fark ettiğimi hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor hep; biri beni tanıyor mesela alışveriş merkezinde. Yanımdan yürüyor ve diyor ki; ‘Aa şu şeydeki kız değil mi? Bayağı da zayıfmış. Ay hiç mi bir şey yemiyor?’ Ünlü olduğun zaman sağır olduğunu düşünüyorlar gerçekten. Oysa duymamama imkan yok. Bir de şu var; görüyorsun yan masada çıkarmış telefonunu seni zoom’luyor. ‘Ne yapıyorsunuz, bu güzel bir şey değil’ falan diyorsun, ‘Ben seni çekmiyorum ki ya’ diyor.”

Görüşmek istemiyorsam “Setim var” derim

Oyuncu, “Görüşmek istemediğim birini kibarca reddetme yolum …” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu: “Setim var derim genelde.”