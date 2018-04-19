'Cinsel kimliği bizi ilgilendirmez ama ortada bir ahlaksızlık var'

Karadenizli müzik grubu İmera, Trabzon'da bir mekânda sahneye çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ı topa tuttu.Karadenizli gençlerin de Kerimcan Durmaz’a olan bu ilgisine bir anlam veremediğini belirten İmera, açtı ağzını yumdu gözünü.

İmera, Instagram’daki videoları, dansı, giyimi ve DJ’lik performansıyla çok büyük bir hayran kitlesi toplayan Durmaz hakkında şöyle konuştu:

“Bu tepkim Kerimcan Durmaz isimli vatandaşın kesinlikle yaşam tercihi ve cinsel tercihiyle alakası yok. Ortada yapılan bir sanat yok. Ortada büyük bir samimiyetsizlik ve ahlaksızlık var. Birçok kişiye “Oğlunuz bunun gibi davranışlarda bulunacak” desek bizle kavga eder, seni dövmeye yeltenir. Ama konserinin ise iki gün önceden tüm locaları doluyor.

Mekanlar bizim istediğimiz çok cüzi ücretleri vermekten kaçınırken, böyle insanlara bir şey hak etmediği halde yüksek rakamlar ödüyor. Bu rezilliklere prim verilmesini de doğru bulmuyoruz." (Sözcü-Ömercan Altay)