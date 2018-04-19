Erol Köse'den Gülben Ergen hamlesi

Şarkıcı Gülben Ergen, meslektaşı Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırmıştı. 53 yaşındaki yapımcı, instagram hesabından yayınladığı video ile Ergen'den özür diledi.

Geçtiğimiz ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldıran Gülben Ergen, Erol Köse'nin programında ve sosyal medya hesaplarında hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek, 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Ünlü şarkıcınnın şikayetini haklı bulan mahkeme, Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi vermişti.

Bu karar sonrası Erol Köse, instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile vicdani olarak Gülben Ergen'den özür dilediğini duyurdu.

Ünlü yapımcı, "Geçtiğimiz dönemde Gülben Ergen'le ilgili itibarsızlaştırma kampanyası başlamış ve kartopu çığa dönüşmüştü. Benim de istemsizce olaya dahilim olduğunu gördüğümden Gülben Ergen ve ailesinden özür dilemeyi vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Hukuki değil, vicdani olarak. Çünkü dönüp baktığımda Gülben Ergen müzik, medya ve ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle başarıya ulaşmıştır. Kastını aşan yüklenmelere gidilmiş ve çizgi sanırım bazı noktalarda aşılmıştır. Özür dilemek bir erdemdir. Savaşların arttığı bir ortamda barışı önce kendi sektörümüzde tahsis etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.