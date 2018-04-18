İşte Murat Boz - Aslı Enver ayrılığının perde arkası!

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermişti. İkilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Kelebek yazarı Onur Baştürk, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığının perde arkasını yazdı. İşte o yazı...

"Yanılmışım. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı konusunda. Pazar yazısında şöyle demiştim: “Kesin Aslı Enver bitirmiştir. Çünkü evi terk eden Aslı olmuş.”

Oysa bitiren Aslı Enver olmamış. Aniden, hiçbir gerekçe göstermeden ilişkiyi bitiren Murat Boz’muş.

Aslı Enver’in hâlâ şokta olduğunu söylüyor ona yakın kaynaklar."