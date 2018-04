'Yaşar İpek her an evlenmekten vazgeçebilir'

10 Temmuz'da dünya evine girecek olan Seren Serengil ile Yaşar İpek, düğün alışverişine devam ediyor.

Serengil, sosyal medya yaptığı paylaşımda "Bittik valla. Şu an eve dönüyoruz. Yaşar her an vazgeçebilir evlenmekten. Alişan'la mesajlaşmalarını okudum, ikisi de söyleniyorlardı" ifadelerini kullandı.

Serengil'in bu paylaşımının ardından Buse varol ile evlenmek için gün sayan Alişan'dan, "Benim tam 19 gün 19 saat 35 dakikam kaldı. Yaşar İpek düşünsün" yorumu geldi. Yaşar İpek, meslektaşı Alişan’a, "Yeni Zelanda'ya tek yön bilet aldım. Biz bir konsere gidip gelmeyeliz" cevabını verdi.

Seren Serengil'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.