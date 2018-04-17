Biri Sarp'ı gözetliyor

Sarp Levendoğlu ile 2 buçuk yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Birce Akalay'dan şaşırtan hamle… Kendisini Derya Şensoy ile aldattığı iddia edilen Levendoğlu'yla boşanan Akalay, önceki gün eski eşinin instagram'daki paylaşımını beğendi.

Ünlü oyuncu, beğeniyi saniyeler içinde geri alsa da takipçilerine yakalandı. Aralık 2017'de de eski eşinin bir paylaşımını beğenip yine geri adım atan Akalay'ın aşkı Can Tunalı'yla arasının bozuk olması "Bu bir tesadüf mü?" dedirtti.

Akalay'ın eski eşinin paylaşımını beğenmesi üzerine gözler Derya Şensoy'a çevrildi.

Akalay ile Tunalı'nın ayrıldığı iddia ediliyor.



