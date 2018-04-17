17 Nisan 2018 20:12

Biri Sarp'ı gözetliyor

Biri Sarp'ı gözetliyor
Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’nun paylaşımını beğenip şaşırttı. Eski eşini gizli gizli takip eden Akalay, beğenisini hemen geri aldı .
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Sarp Levendoğlu ile 2 buçuk yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Birce Akalay'dan şaşırtan hamle… Kendisini Derya Şensoy ile aldattığı iddia edilen Levendoğlu'yla boşanan Akalay, önceki gün eski eşinin instagram'daki paylaşımını beğendi.

Ünlü oyuncu, beğeniyi saniyeler içinde geri alsa da takipçilerine yakalandı. Aralık 2017'de de eski eşinin bir paylaşımını beğenip yine geri adım atan Akalay'ın aşkı Can Tunalı'yla arasının bozuk olması "Bu bir tesadüf mü?" dedirtti.

Akalay'ın eski eşinin paylaşımını beğenmesi üzerine gözler Derya Şensoy'a çevrildi.

Akalay ile Tunalı'nın ayrıldığı iddia ediliyor.

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