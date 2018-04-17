Ozan Güven’i bir kalemde sildi

MEDYATAVA - Ozan Güven, son olarak 'Fi' dizisinde canlandırdığı psikolog Can Manay rolüyle kısa sürede fenomen olmuştu. Ünlü oyuncu, iki sezon süren Fi dizisinin çekimlerinin ardından bir süre dinlenme kararı aldı. Sadece reklam çekimi yapan ünlü oyuncu, şu günlerde yeni filmleri için hazırlık yapan yakın dostu Cem Yılmaz’la bodrum’da tatil yapıyor. Ozan Güven’in özel hayatında ise yeni bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun son olarak 27 Mart gecesi beraber görüntülendiği tasarımcı ve oyuncu sevgilisi Ece Önen’den ayrıldığı ortaya çıktı. İkilinin arasının Ozan Güven’in Urfa gezisi öncesi bozulduğu ortaya çıktı. Oğlu Ali Ateş’in maçı nedeniyle eski eşi yönetmen Türkan Derya ile Urfa’ya giden Ozan Güven’in dönüşte Ece Önen’in gönlünü aldığı öğrenildi. Beraber gece eğlencesine de çıkan çiftin son olarak ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Ece Önen, Ozan Güven tarafından aldatıldığından emin oldu ve tıpkı Cem Yılmaz’ın 3 yıllık sevgilisi Özge Sabuncu gibi sosyal medyadan ünlü oyuncuyu sildi.

Ece Önen’in ayrılık kararı almasının nedenlerinden birinin de Ozan Güven’in evlilikten kaçması gösterildi. Ünlü oyuncu, geçen yıl nisan ayında Ece Önen’in ailesiyle tanışmış, bu durum evlilik adımı olarak görülse de devamı gelmemişti. Ece Önen ile Ozan Güven geçen yaz da kısa bir ayrılık yaşamış, bu dönemde Ozan Güven Bodrum’da sarışın bir güzelle tatilcilere yakalanmıştı. Ancak Ece Önen o dönem Ozan Güven’i sosyal medyadan takip etmeye devam etmişti.