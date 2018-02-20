Demet Şener’den Demet Akalın’a jet yanıt

Suzan Avcı'nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden şarkıcı Demet Akalın, muhabirleri Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : “Ben görmedim. söylenecek ne olabilir ki? Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra” şeklinde cevap vermişti. Demet Akalın’ın bu sözlerine oyuncu ve manken Demet Şener‘den cevap gecikmedi.

DEMET ŞENER AVUKATI ARACILIĞIYLA DEMET AKALIN’A CEVAP VERDİ

1995 senesinde Türkiye Güzeli seçilerek kraliçe olan Demet Şener’in avukatı “Müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesinde malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır.

BU BEYANLAR TOPLUMUN GENELİNİ AŞAĞILAMAKTADIR!

Türk topluluğunda dul kalmış, çoluklu, çocuksuz ve issiz bir çok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır. Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu haksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşısında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal boyut kazanmıştır.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul,işsiz ve çoluklu, çocuksuz kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur” açıklamalarında bulundu.