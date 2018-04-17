Hande Erçel- Murat Dalkılıç aşkında ilk fotoğraf!

Popçu Murat Dalkılıç, bir süredir aşk yaşadığı Hande Erçel'le sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı.

Murat Dalkılıç Hande Erçel ilişkisinin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Merve Boluğur'la sürdürdüğü evliliği noktaladıktan sonra Hande Erçel'le ilişki yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, bu ilişkiye beraber çekildikleri fotoğrafla sosyal medya hesaplarında da yer verdi.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz sene Merve Boluğur''la olan evliliğini bitirdikten bir kaç ay sonra Hande Erçel'le ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin başında aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili artık sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmıyor. Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le yer aldığı bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Ünlü popçunun gönderiyi yorum yapmaya kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Çift bu yıl, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e beraber katıldı.