Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Başak Daşman ile Batuhan Belgimgil, önceki gün Arnavutköy'de sabah sporu yaparken objektiflere takıldı.
17 Nisan 2018 10:51
O çift yeniden görüntülendi
Oyuncu Başak Daşman ile Batuhan Belgimgil'in, İki yıl önce birlikte rol aldıkları dizide başlayan başlayan aşkları devam ediyor.
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