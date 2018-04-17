17 Nisan 2018 10:51

O çift yeniden görüntülendi

O çift yeniden görüntülendi
Oyuncu Başak Daşman ile Batuhan Belgimgil'in, İki yıl önce birlikte rol aldıkları dizide başlayan başlayan aşkları devam ediyor.
+ A -

Paylaş

Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Başak Daşman ile Batuhan Belgimgil, önceki gün Arnavutköy'de sabah sporu yaparken objektiflere takıldı.

Çok Okunanlar

Magazin