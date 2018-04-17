Bahar Gelir: Doğuş'a çok kırılmıştım

Bahar Gelir, "Doğuş albümün çıkış aşamasında beni hiç desteklememişti diye çok kırılmıştım, aramız limoniydi. Klip vesileyle barışmış olduk. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Bahar Gelir'in müzik direktörlüğünü Selami Şahin’in yaptığı 'İlla da' isimli albümünde söz ve müziği Doğuş’a ait olan 'Aşkzade' şarkısına Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde klip çekildi.

'Aşkzade' klibi için 'Arka Sokaklar', 'Eşkiya Dünya’ya ya Hükümdar Olmaz' gibi birçok dizinin çekildiği Işıklar Film Platoları'nda büyük bir mahalle kuruldu. Klipte Bahar Gelir’e Cumali Ceber filmiyle dikkati çeken sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez eşlik etti.

Bahar Gelir, klibin hikayesiyle ilgili şunları söyledi:

"Halil’i sosyal medyadan takip ediyorum. Çok başarılı buluyorum. Filminde oynamak istediğim için kendisine instamgram'dan mesaj attım. Filmde oynamak kısmet olmadı ama klipte bir araya geldik. Çok uyumlu bir enerjimiz var. Gülmekten çekim saatlerimiz uzadığını söyleyebilirim. Eski Yeşilçam filmleri tadında bir klip çektik. Şarkının sözleri sosyal medyada çok konuşuluyor, sözlerle oynanıp şakalar yapılıyor çok mutlu oluyorum. 'Ben Aşkzedeyim' şimdiden trend oldu. Bu Doğuş’un başarısı. Tebrik ediyorum. Doğuş albümün çıkış aşamasında beni hiç desteklememişti diye çok kırılmıştım, aramız limoniydi. Bu vesileyle de barışmış olduk. Bu yüzden çok mutluyum."