Derya Şen ile Ayvaz Akbacak evlendi

'Elif' dizisinde 'Tülay' karakterine hayat veren usta oyuncu Derya Şen, ünlü şef Ayvaz Akbacak'la dünya evine girdi.

Geçtiğimiz yıl planlanan nikah, sevilen sanatçının rol aldığı sinema filmi ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Uzun zamandır yaşadıkları aşkı evlenerek taçlandıran ünlü çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikah sonrası yakın dostları ve akrabalarıyla yemek yiyen çift, “Arkadaşlarımızla kutlamalar devam edecek. 40 gün 40 gece olmasa da bu mutluluğun tadını çıkaracağız” dedi.

Nikah salonuna gelen davetlilerin gözünden kaçmayan güzel oyuncunun belirgin şekildeki göbeği oldu. Derya Şen saklamaya çalışsa da davetliler, güzel oyuncunun apar topar nikah masasına oturmasını 'hamile olabilir' şeklinde yorumladılar.