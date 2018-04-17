Yeşim Salkım'ın 'arkadaşımla seviştim' dediği film gişede çakıldı

Yeşim Salkım'ın galasında "Arkadaşımla seviştim" dediği 'Eğreti Gelin Ladik' filmi, ilk üç günde sadece 796 kişi tarafından izlenerek beklentilerin altında kaldı.

Başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerin yer aldığı Eğreti Gelin Ladik filminin açılış rakamı belli oldu. Film ilk üç günde sadece 796 kişi tarafından izlendi.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Yeşim Salkım'ın flaş açıklaması sonrası 13 Nisan'da vizyona giren 'Eğreti Gelin Ladik' filmi, ilk üç günde beklentilerin çok uzağında kaldı. Türkiye genelinde 34 salonda vizyona giren ve 796 kişi tarafından izlenen 'Eğreti Gelin Ladik'in ilk üç gün hasılatı 10 bin 745 TL oldu.

"25 SENELİK ARKADAŞIMLA SEVİŞTİM" DEMİŞTİ

Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, "Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim" demişti.