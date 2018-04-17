Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam gönüllüler takımı adına üzücü bir an yaşandı. Oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı adalarından bir kişiyi uğurladılar. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından gerçekleşen eleme geceleri oldukça üzücü olmaya devam ediyor. Değişen konseptin ardından da istediği performansa ulaşamayan gönüllüler takımı oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti ve adalarından birinin eleneceği kesinleşmişti. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Cumali, Hakan ve Damla'yı belirlemişti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı aç olan karınlarını doyurabilmek adına son ana kadar mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu akşam Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesinde ödülü açıkladı ve iki takım yarışmacıları da adeta kriz geçirdi. Ödül bir kova dolusu tavuktu. Yarışmacılar ödül için kilitlendiler ve zorlu parkurda birbirleriyle savaştılar. Oynanan ödül oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu ve karınlarını tıka basa doyurdular.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da baraka ödülü yarışmacılar için oldukça önem arz ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam daha rahat bir ada koşulunda yaşamak için karşı karşıya geldiler. Ünlüler takımı baraka oyununda yine es geçmedi ve mücadeleyi kazanmayı bildi. Zorlu parkurda ünlüler takımı 10-7 maçı kazanarak, yataklı ve yastıklı adalarına geri döndüler.