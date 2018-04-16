Ferdi Tayfur’a Sabahat Akkiraz’dan yanıt!

Ünlü arabeskçi Ferdi Tayfur'un "'Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye" sözlerine Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz cevap verdi: "Bana yaptılar..."

Ferdi Tayfur’un bir gazeteye verdiği röportajda “Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye… Yok böyle bir şey! Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları” açıklamasına tepki yağıyor.

Tayfur’a tepki gösteren isimlerden Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, “Ferdi Tayfur; ‘Kim baskı görmüş? Bana baskı gören birisini getirin’ demiş. Ben gördüm, Erdal Erzincan gördü. Hayır türküsü yaptık diye yasaklandık. Ülkemde bazı şehirlerde ‘güvenlik gerekçesi’ ile konser yapamıyorum. Siyasi olarak taraf olmayı anlarım. Ama sanatçının körlüğünü anlayamam” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Sabahat Akkiraz, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Referandumu’ndan önce ‘Hayır’ türküsü bestelemiş ve TRT için çektiği program yasaklanmıştı. Akkiraz, bunun üzerine “TRT bana yasak koyamaz. TRT halkın olana kadar TRT’yi boykot ediyorum” demişti.

Bir diğer halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan da referandum öncesi yaptığı bir türkü nedeniyle TRT’nin kendisine yasak koyduğunu, ancak ardından yasağı kaldırdığını açıklamış, “Şimdi ben yasak koydum tabii. Programlarına çıkmıyorum. Duruş diye bir şey var. Bu duruş öyle kolay olmuyor. Bedel ödenerek oluyor. Bedel ödemek lazım” dedi.