Acun Ilıcalı, Survivor'da konsey öncesi önemli bir açıklama yaptı. Ünlüler takımından birinin adaya veda edeceğini açıkladı. Sağlık problemleri nedeni ile Ünlülerden bir kişi Survivor'a veda etti.

Survivor’da Ünlülerden bir kişi adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, “Konsey öncesinde çok ama çok üzücü bir haberim var. Maalesef üzülerek söylüyorum Ünlüler Takımından bir kişi Survivor’a veda etmek zorunda kaldı” diyerek adaya veda ismi açıkladı. Berna Canbeldek sakatlığı sebebiyle adaya veda etti.

Acun Ilıcalı, “Siz de korkuyordunuz biliyorum acaba mı diye. Berna Maaalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için maalesef Survivor’a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Büyük kısmetsizlik. O saktlığı Metin Hocamızın korktuğu gibi çıktı.” diyerek üzücü haberi verdi.