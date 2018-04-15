Türk Sanat Müziğinin efsane sesi hayatını kaybetti

Ölümsüz bestekârlar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960 yıllarının ünlü ses sanatçısı Tülin Korman'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece sosyal medya hesabından adresinden duyurdu ve usta sanatçı ile ilgili bilinmeyenleri de yazdı.

''GERÇEK BİR EFSANEYİ KAYBETTİK''

Arşivinden Tülin Korman'ın küçüklük fotoğrafı ile 1960 yılında çekilmiş bir konser fotoğrafını da paylaşan Akay, "Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk sanat müziğinin dev ismi Tülin Korman'ı kaybettik. Aynı zamanda çok sayıda sanatçımızın da konservatuvarda hocası olan Korman, birkaç yıl önce yerleştiği Bodrum'da bulunan evinde dün vefat etti." ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRELECEK

Ayrıca usta sanatçının cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını da açıklayan Onur Akay, "Değerli sanatçımız Tülin Korman'ın cenazesi İstanbul'a getirilecek. Henüz son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ise belli olmadı" ifadelerini kullandı.