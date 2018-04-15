Caner Erkin ve Asena Atalay oğulları için kılıçları çekti

2016'da olaylı şekilde boşanan Caner Erkin ve Asena Atalay 7 yaşındaki oğullarının velayeti için kılıçları çekti. Asena'nın, ''Çınar'ın babasının evinde bir odası bile yok.'' sözlerine Caner, ''Hayal ürünü'' şeklinde yanıt verdi.

Asena Atalay, geçtiğimiz hafta görülen velayet davasının ardından "Ben nafakadan vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Ancak Çınar'ın babasının evinde bir odası bile yok!" diyerek Caner'i bombalamıştı. Asena'nın bu sözleri Caner'i kızdırdı. Ünlü futbolcu, avukatı aracılığıyla açıklama yapıp Asena'nın iddialarının hayal ürünü olduğunu savundu.

CANER PATLADI

Ünlü futbolcu, şu sözlerle de eski eşine golünü attı: "Bu davada pazarlık yoktur. Aksine Atalay maddi talepler içeren anlaşma teklif etmiş ve bu, tarafımızdan reddedilmiştir. Çınar, babasıyla kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde zaman geçirmektedir. Babasının evinde odası mevcuttur."

GÖZLER ASENA'YA ÇEVRİLDİ

Erkin'in bu açıklamasının ardından gözler Asena Atalay'a çevrildi.

Caner Erkin ve Asena Atalay Oğulları Çınar İçin Kılıçları Çekti