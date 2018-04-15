Travis Fimmel: İnsanların kafasına baltayla vurmak istiyorum

‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tüm dünyada tanınan Travis Fimmel, dizideki karakterinden bahsederken "İnsanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tüm dünyada tanınan Travis Fimmel, dizideki karakterinden bahsederken "İnsanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İKSV’nin düzenlediği 37. İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak Türkiye gelen Travis Fimmel, Hürriyet'e konuştu. Travis Fimmel, ‘Vikingler’ macerasını anlattı.

Viking kralı Ragnar’a dönüşüm hikâyeniz nasıldı?

- Senaryo çok bilgilendiriciydi, bana çok yol gösterdi.

İzleyiciye ‘Vikingler’ gibi barbar bir topluluğu sevdirmenin sırrı ne?

- Kabul ediyorum dizideki karakterlerin neredeyse hepsi kötü ve şiddet dolu şeyler yapıyordu. Bu yüzden seyircinin diziyi takip etmesi ve devamlılıklarını bozmamaları için bir sürü farklı şey denedik.

Bu kadar kan, şiddet dolu geçen dört sezondan size ne kaldı?

- Eğlenceli bir iş ve iyi bir eğitimdi. Oyunculuk ve senaryo dili adına çok şey öğrendim.

Karaktere fazla girip barbar Ragnar’a dönüştüğünüz oldu mu?

- O adam benim içimde de herkeste olduğu kadar var. Yine de bazen insanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum (Gülüyor).

Dördüncü sezonda veda ettiniz. Şimdi altıncı sezonun hazırlıkları yapılıyor. Geri döner misiniz?

- Ragnar ölmesi gereken zamanda öldü. Hayır, dönmem; artık bitti.