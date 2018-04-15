Murat Boz'dan ayrılıktan sonra ilk hamle

Bu yaz evlenecek olan Aslı Enver ile Murat Boz çiftinin 2 yıllık aşkları 1 hafta önce bitmişti. Murat Boz, soluğu Miami'de aldı

Şarkıcı Murat Boz, Maslak’taki dairesini bir süre önce 2 milyon 200 bin liraya satmıştı.

Murat Boz, üzerine para koyup Amerika Miami’de yatırım yaptı. 40 katlı Icon Residence’dan ev aldı. Yeni yuvası; 90 metrekare büyüklüğünde, iki oda bir salon. Ama son derece lüks. Fiyatı da tam 5 milyon lira.

2 yıldır aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Aslı Enver’den ayrılan Murat Boz soluğu Miami’de aldı.

Hem moral bulmaya çalışıyor, hem de evinin dekorasyonu ile ilgileniyor. Oysa yeni dairesinin mobilyalarını Aslı Enver seçecekti.

Bu arada Murat Boz, aynı binada oturan Sibel Can, Britney Spears, Enrique Iglesias ve eşi Anna Kournikova’ya komşu oldu.

Residence daireleri cam duvarlarla çevrili olduğundan bol ışık alıyor.