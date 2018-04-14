Nihat Doğan'dan Survivor'da namaz polemiği

Ünlü türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabından "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine patladı.



'KAŞAR' POLEMİĞİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Son dönemlerde sunucu Seda Akgül ile yaşadığı 'Kaşar' polemiği ile gündeme gelen Nihat Doğan, bu kez "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine verdiği cevapla çok konuşulacağa benziyor.

"SURVİVOR'DA NAMAZ KILINMADIĞINI KİM SÖYLEDİ?"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Yarışmadan döndükten sonra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren ünlü türkücü, kendisi için yapılan bu yoruma oldukça sinirlendi. Soruyu soran kişiyi "Cahil" olarak nitelendiren Doğan, "Survivor'a gidince kafir mi oluyorsun ahmak? Ayrıca Survivor'da namaz kılınmadığını kim söyledi? Öyle bir yasak olduğunu nereden duydun? Ey Allah'ın cahili, fikri olup bilgisi olmayan ahmak" ifadelerini kullandı.