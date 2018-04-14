Manuş Baba'dan MSG'ye ve gazetecilere tazminat davası!

Ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada MSG'nin hazırladığı raporun yasal gerçeklere aykırı bir şekilde yayınlandığını iddia etti.

Manuş Baba olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan’ın "Dönersen Islık Çal" isimli albümünün çıkış parçası olan "Eteği Belinde" isimli parçanın, sanatçı Atilla Yılmaz’ın "2005" yılında piyasaya çıkarmış olduğu “vaktidir” isimli albümünde yer alan “Senden Gayrı” isimli eserin birebir kopyası olduğu Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu iddiayla ilgili avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Manuş Baba, MSG'nin hazırladığı raporun yasal gerçeklere aykırı bir şekilde yayınlandığını belirtti ve hem MSG'ye hem de raporu yayınlayan medya kuruluşlarına dava açacağını belirtti.

İşte, Manuş Baba'nın avukatı aracılığıyla yaptığı o açıklama:

"Müzik camiasında "Manuş Baba" olarak tanınan müvekkilim Mustafa Özkan, bir süre önce kamuoyunun da yakından tanık olduğu üzere, MSG Meslek Birliği tarafından hazırlanmış raporun yasal gereklere aykırı biçimde yayınlanması ve kamuoyu ile gerçekler saptırılarak paylaşılması yoluyla eser hırsızlığı ile itham edilmiştir. Üstelik bu ithamlar basın mensuplarınca basın ilkelerine aykırı biçimde haberleştirilmiş ve müvekkil adeta linç edilmiştir.

Meslek Birliklerinin uyması gerekli kurallar yasal metinlerde ve kendi tüzüklerinde açıkça yazılıdır. Ayrıca Basın Konseyince benimsenen basın ve yayın ilkeleri gereği bir haberden bahsedebilmek için kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmemesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, içeriğinin soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğu teyit edilmedikçe yayınlanmaması, suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimsenin “suçlu” ilan edilmemesi gerekmektedir.

Müvekkil, öncelikle görevi müzisyen haklarını korumak olan MSG Meslek Birliği’nin sorumsuzca yaklaşımı ve ağır ihmali, haber ve habercilik ilkeleri ile yakından uzaktan ilgisi bulunmayan yayınlar yoluyla hedef alınmış ve linç kampanyasının içine çekilmiştir. Müvekkil aleyhine ortaya konan bu sözde haber ve paylaşımlar o kadar kontrolsüz bir şekilde kamuoyuna sunulmuştur ki bu konu “Hırsız Manuş” hashtagi ile Twitter’da Türkiye’deki en popüler başlıklar listesine girmiş, müvekkilin kişiliğinin ve itibarının onarılamayacak biçimde zedelenmesine sebep olunmuştur.

Şarkıyla ilgili iddialara konu dava Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde sürmektedir ve dava bitiminde intihal iddiasının mesnetsizliği açıkça ortaya çıkacaktır.

Ancak müvekkilin kişilik haklarını esaslı şekilde zedeleyen, kendi tüzüklerindeki yasal kurallara dahi uymaksızın, ağır ihmalleri yoluyla müvekkilin büyük bir manevi zarar görmesine sebep olan MSG Meslek Birliği, raporu bu etkiyi yaratmak amacıyla kamuoyu ile paylaşanlar, yasal ve mesleki etik sorumluluklarını yerine getirmeksizin kopyala yapıştır yöntemi ile habercilik yapan ilgili tüm basın kuruluşları hakkında bu manevi zararın tazmini için hukuki girişimi de bugün itibariyle başlatmış ve 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açmış bulunduğumuzu saygıyla duyururuz.

Müvekkilim davayı kazanması halinde alacağı tazminatı, ülkeye faydalı çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayacaktır.

Manuş Baba ( Mustafa Özkan )

Vekili

Av.Sedef Erken"